ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
  • 15:19
    • Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ
  • 13:44
    • Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе КМ в Нове-Место
  • 16:33
    • Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе КМ в Нове-Место
  • 15:51
    • «Рубин» на выезде разгромил «Уфу»
  • 15:36
    • Карасев рассудит «Манчестер Сити» и «Боруссию» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Сельта» и «Атлетик» голов не забили

    «Сельта» — «Атлетик»: счет матча 0:0

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Атлетик Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Сельта» сыграла вничью с «Атлетиком» в домашнем матче 27-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 0:0.

    Хозяева владели заметным игровым и территориальным преимуществом, но ни один из своих моментов не реализовали.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Атлетик 0:0
    Сельта: Иван Вильяр, Нестор Араухо (Джозеф Айду, 85'), Аарон Кариколь, Кевин Васкес, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Франсиско Пейнадо, 77'), Нолито (Аугусто Солари, 77'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас, Сантьяго Мина (Факундо Феррейра, 68') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Ибай Гомес, 86'), Унаи Лопес (Унай Венседор, 69'), Алехандро Беренгер (Оскар де Маркос, 79'), Дани Гарсия, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 69'), Рауль Гарсия (Икер Муньяин, 46') Предупреждения: Иньиго Лекуэ (41'), Сантьяго Мина (45'), Кевин Васкес (63'), Джейсон Мурильо (70')

    В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает девятое место (34 очка), а «Атлетик» — десятое (34 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли «Локо» сочинцам за поражение в первом круге?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Моуринью снова перехитрит Артету?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.85
    •
  • Остановит ли «Монако» «Лилль»?
  • «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    42.15
  • Суперэкспресс на выходные 13-14 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.72
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры