«Сельта» — «Атлетик»: счет матча 0:0

сыграла вничью св домашнем матче 27-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 0:0.

Хозяева владели заметным игровым и территориальным преимуществом, но ни один из своих моментов не реализовали.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Атлетик 0:0 Сельта: Иван Вильяр, Нестор Араухо (Джозеф Айду, 85'), Аарон Кариколь, Кевин Васкес, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Франсиско Пейнадо, 77'), Нолито (Аугусто Солари, 77'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас, Сантьяго Мина (Факундо Феррейра, 68') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Ибай Гомес, 86'), Унаи Лопес (Унай Венседор, 69'), Алехандро Беренгер (Оскар де Маркос, 79'), Дани Гарсия, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 69'), Рауль Гарсия (Икер Муньяин, 46') Предупреждения: Иньиго Лекуэ (41'), Сантьяго Мина (45'), Кевин Васкес (63'), Джейсон Мурильо (70')

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает девятое место (34 очка), а «Атлетик» — десятое (34 очка).