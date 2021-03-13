«Аталанта» — «Специя»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Марио Пашалич, еще один мяч записал на свой счет Луис Муриэль.

За гостей забил Роберто Пикколи.

Российский форвард хозяев поля Алексей Миранчук остался в запасе и на поле не выходил.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Специя 3:0 Голы: 1:0 Марио Пашалич (53'), 2:0 Луис Мурьель (55'), 3:0 Марио Пашалич (73'), 3:1 Роберто Пикколи (82') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити (Кристиан Ромеро, 54'), Йоаким Мехле, Робин Гозенс (Маттео Руджери, 90'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Маттео Пессина, 90'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 66'), Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 66') Специя: Йерун Зут, Riccardo Marchizza, Martin Erlic, Ардиан Исмайли (Юлиан Хабот, 80'), Лука Виньяли (Gennaro Acampora, 67'), Matteo Ricci, Giulio Maggiore (Науэль Эстевес, 67'), Leo Sena, Эммануэль Гьяси, M'Bala Nzola (Роберто Пикколи, 80'), Даньеле Верде (Диего Фариас, 80') Предупреждения: Рафаэл Толой (8'), Мартен де Рон (25')

«Аталанта» поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» находится на 16-й строчке.