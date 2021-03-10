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    Лев не собирается завершать тренерскую карьеру

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    Напомним, что 9 марта наставник Бундестим заявил, что покинет свой пост после окончания Евро-2020

    «Сейчас я предельно мотивирован и с нетерпением жду предстоящих международных матчей, а также чемпионат Европы.

    Моя тренерская карьера не закончится после этого, потому что я люблю ежедневную работу над поле и индивидуальные тренировки с игроками», — сказал Лев Sport1.de .

    Напомним, Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством немцы стали чемпионами мира в 2014 году, а также выиграли бронзовые медали на ЧМ-2010.

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