«Ювентус» — «Порту»: счет матча 3:2, обзор голов

На 17-й минуте матча в ворота туринцев был назначен пенальти. Марега отпасовал низом с правого края чужой штрафной «Юве» в центр на Тареми, а того с нарушением правил уложил на газон Демирал.
Сержиу Оливейра уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера команды хозяев по разным углам ворот.
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«Ювентус» отыгрался на 49-й минуте. Роналду сбросил мяч под удар Федерико Кьезе на левом краю чужой штрафной и тот прицельно пробил в дальний угол верхний угол ворот Маркесина.
На 54-й минуте «Порту» остался в меньшинстве — Мехди Тареми получил две желтых карточки за две минуты, причем вторую — за откидку мяча после свистка.
На 63-й минуте Куадрадо исполнил классную подачу с правого фланга атаки во вратарскую «Порту», где Кьеза сыграл на опережение и ударом головой с рикошетом от руки голкипера отправил мяч в цель.
Счет не изменился до конца основного времени. Так как первый матч завершился домашней победой «Порту» со счетом 2:1, игра перешла в экстра-таймы.
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На 115-й минуте счет сравнялся. Сержиу Оливейра низом пробил со штрафного метров с 25-ти, мяч прошел под стенкой в ближний угол ворот «Ювентуса» и от рук Щенсны залетел в сетку.
А две минуты спустя, после подачи с углового с левого фланга в центр штрафной «Порту» Рабьо ударом головой отправил мяч в угол ворот Маркесина, выведя «Ювентус» вперед.
По суме двух матчей (4:4) за счет выездных голов «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил выступление в турнире.