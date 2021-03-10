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    «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов

    «Ювентус» — «Порту»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 17-й минуте матча в ворота туринцев был назначен пенальти. Марега отпасовал низом с правого края чужой штрафной «Юве» в центр на Тареми, а того с нарушением правил уложил на газон Демирал.

    Сержиу Оливейра уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера команды хозяев по разным углам ворот.

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    «Ювентус» отыгрался на 49-й минуте. Роналду сбросил мяч под удар Федерико Кьезе на левом краю чужой штрафной и тот прицельно пробил в дальний угол верхний угол ворот Маркесина.

    На 54-й минуте «Порту» остался в меньшинстве — Мехди Тареми получил две желтых карточки за две минуты, причем вторую — за откидку мяча после свистка.

    На 63-й минуте Куадрадо исполнил классную подачу с правого фланга атаки во вратарскую «Порту», где Кьеза сыграл на опережение и ударом головой с рикошетом от руки голкипера отправил мяч в цель.

    Счет не изменился до конца основного времени. Так как первый матч завершился домашней победой «Порту» со счетом 2:1, игра перешла в экстра-таймы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На 115-й минуте счет сравнялся. Сержиу Оливейра низом пробил со штрафного метров с 25-ти, мяч прошел под стенкой в ближний угол ворот «Ювентуса» и от рук Щенсны залетел в сетку.

    А две минуты спустя, после подачи с углового с левого фланга в центр штрафной «Порту» Рабьо ударом головой отправил мяч в угол ворот Маркесина, выведя «Ювентус» вперед.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Ювентус — Порту 3:2
    Голы: 0:1 Сержиу Оливейра (пенальти) (19'), 1:1 Федерико Кьеза (49'), 2:1 Федерико Кьеза (63'), 2:2 Сержиу Оливейра (115'), 3:2 Адриен Рабьо (117') Ювентус: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи (Маттейс де Лигт, 75'), Мерих Демирал, Артур (Деян Кулушевски, 102'), Аарон Рэмси (Уэстон Маккенни, 75'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 102'), Адриен Рабьо, Криштиану Роналду, Альваро Мората Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси (Луис Диас, 71'), Вилсон Манафа, Шансель Мбемба, Матеус Урибе (Марко Груич, 90'), Хесус Корона (Диогу Лейте, 118'), Отавио (Маланг Сарр, 62'), Сержиу Оливейра (Мамаду Лум Н'Диайе, 118'), Мехди Тареми, Мусса Марега (Антонио Мартинес, 106') Предупреждения: Отавио (45'), Мехди Тареми (52'), Мехди Тареми (54'), Федерико Кьеза (90'), Хуан Куадрадо (92'), Сержиу Оливейра (97'), Федерико Бернардески (103'), Адриен Рабьо (114'), Шансель Мбемба (120')

    По суме двух матчей (4:4) за счет выездных голов «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил выступление в турнире.

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