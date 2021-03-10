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    Криштиану РоналдуОшибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
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    Кьеза: «Юве» заслужил путевку в четвертьфинал. Нам не повезло

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    Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, а Кьеза оформил дубль. Но «Ювентус» уступил по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

    «Мне сейчас очень сложно комментировать этот матч. Конечно, все мы жутко разочарованы. Мы очень хотели выйти в четвертьфинал и жалеем, что не смогли этого сделать.

    В первом тайме мы сделали недостаточно для выхода в следующий этап, но после перерыва уже играли хорошо.

    Когда ты терпишь неудачу, всегда нужно тщательно проанализировать случившееся. Но в целом я считаю, что сегодня мы заслужили путевку в четвертьфинал. Нам во многом не повезло.

    Мои голы? Честно говоря, сейчас не хочу о них говорить. Мы хотели выйти в 1/4 финала, но не сделали этого. Невероятное разочарование», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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