Кьеза: «Юве» заслужил путевку в четвертьфинал. Нам не повезло

Нападающий «Ювентуса»прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, а Кьеза оформил дубль. Но «Ювентус» уступил по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

«Мне сейчас очень сложно комментировать этот матч. Конечно, все мы жутко разочарованы. Мы очень хотели выйти в четвертьфинал и жалеем, что не смогли этого сделать.

В первом тайме мы сделали недостаточно для выхода в следующий этап, но после перерыва уже играли хорошо.

Когда ты терпишь неудачу, всегда нужно тщательно проанализировать случившееся. Но в целом я считаю, что сегодня мы заслужили путевку в четвертьфинал. Нам во многом не повезло.

Мои голы? Честно говоря, сейчас не хочу о них говорить. Мы хотели выйти в 1/4 финала, но не сделали этого. Невероятное разочарование», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.