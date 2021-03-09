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    Рыжиков принял решение покинуть «Тамбов»

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    Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков принял решение покинуть команду и, скорее всего, завершит карьеру.

    Сергей Рыжиков
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    Сергей Рыжиков

    Об этом рассказал спортивный директор «волков» Павел Худяков.

    «Сергей покидает "Тамбов". Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу.

    Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость.

    Скорее всего, речь идет о завершении карьеры. Еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде», — приводит слова Худякова «Р-Спорт».

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