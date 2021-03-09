Рыжиков принял решение покинуть «Тамбов»

Голкипер «Тамбова»принял решение покинуть команду и, скорее всего, завершит карьеру.

Об этом рассказал спортивный директор «волков» Павел Худяков.

«Сергей покидает "Тамбов". Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу.

Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость.

Скорее всего, речь идет о завершении карьеры. Еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде», — приводит слова Худякова «Р-Спорт».