Рыжиков принял решение покинуть «Тамбов»

Сергей Рыжиков Фото: globallookpress.com
Об этом рассказал спортивный директор «волков» Павел Худяков.
«Сергей покидает "Тамбов". Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу.
Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость.
Скорее всего, речь идет о завершении карьеры. Еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде», — приводит слова Худякова «Р-Спорт».