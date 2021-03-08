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    Клуб четвертого дивизиона выбил «Марсель» из Кубка Франции

    «Кане Руссийон» — «Марсель»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Марсель
    В матче 1/16 финала Кубка Франции «Марсель» потерпел выездного поражение от выступающего в четвертом дивизионе клуба «Кане Руссийон» — 1:2.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Счет на 21-й минуте открыли хозяева — отличился Жереми Постераро. Аркадуш Милик на 38-й минуте сравнял счет, но во втором тайме Йохан Байи забил победный для «Кане» гол.

    Футбол. Франция. Кубок
    Canet Roussillon — Марсель 2:1
    Голы: 1:0 Bastien Posteraro (21'), 1:1 Аркадиуш Милик (43'), 2:1 Daouda El Hadji Ba (71')

    «Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2021 году команда одержала только три победы в 15 матчах.

    2 февраля пост главного тренера команды покинул португалец Андре Виллаш-Боаш. 26 февраля было объявлено о назначении на эту должность аргентинца Хорхе Сампаоли.

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