«Кане Руссийон» — «Марсель»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 1/16 финала Кубка Франциипотерпел выездного поражение от выступающего в четвертом дивизионе клуба— 1:2.

Счет на 21-й минуте открыли хозяева — отличился Жереми Постераро. Аркадуш Милик на 38-й минуте сравнял счет, но во втором тайме Йохан Байи забил победный для «Кане» гол.

Футбол. Франция. Кубок Canet Roussillon — Марсель 2:1 Голы: 1:0 Bastien Posteraro (21'), 1:1 Аркадиуш Милик (43'), 2:1 Daouda El Hadji Ba (71')

«Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2021 году команда одержала только три победы в 15 матчах.

2 февраля пост главного тренера команды покинул португалец Андре Виллаш-Боаш. 26 февраля было объявлено о назначении на эту должность аргентинца Хорхе Сампаоли.