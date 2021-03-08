«Кане Руссийон» — «Марсель»: счет матча 2:1, обзор голов

«Марсель» Фото: globallookpress.com
Счет на 21-й минуте открыли хозяева — отличился Жереми Постераро. Аркадуш Милик на 38-й минуте сравнял счет, но во втором тайме Йохан Байи забил победный для «Кане» гол.
Футбол. Франция. Кубок
Canet Roussillon — Марсель 2:1
Голы: 1:0 Bastien Posteraro (21'), 1:1 Аркадиуш Милик (43'), 2:1 Daouda El Hadji Ba (71')
«Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2021 году команда одержала только три победы в 15 матчах.
2 февраля пост главного тренера команды покинул португалец Андре Виллаш-Боаш. 26 февраля было объявлено о назначении на эту должность аргентинца Хорхе Сампаоли.