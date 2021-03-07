«Газелек Аяччо» — «Лилль»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 1/16 финала Кубка Францииодержал выездную победу надсо счетом 3:1.

За победителей отличился португальский хавбек Шека.

Еще два мяча игроки хозяев отправили в свои ворота — автоголы записали на защитников Александра Дюримеля и Малика Лопи.

Гол престижа за «Аяччо» забил на последних минутах Давид Пойе.

Футбол. Франция. Кубок Газелек Аяччо — Лилль 1:3 Голы: 0:1 Ibrahim Usman (автогол) (10'), 0:2 Шека (72'), 0:3 Джонатан Дэвид (автогол) (84'), 1:3 D.Pollet (87')

В других матчах «Анже» в большинстве разгромил «Францискан» (5:0), «Роморантин» вдесятером уступил «Шатобриану» (1:2).