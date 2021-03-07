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    «Лилль» обыграл «Газелек Аяччо» в Кубке Франции

    «Газелек Аяччо» — «Лилль»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Лилль Газелек
    В матче 1/16 финала Кубка Франции «Лилль» одержал выездную победу над «Газелек Аяччо» со счетом 3:1.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    За победителей отличился португальский хавбек Шека.

    Еще два мяча игроки хозяев отправили в свои ворота — автоголы записали на защитников Александра Дюримеля и Малика Лопи.

    Гол престижа за «Аяччо» забил на последних минутах Давид Пойе.

    Футбол. Франция. Кубок
    Газелек Аяччо — Лилль 1:3
    Голы: 0:1 Ibrahim Usman (автогол) (10'), 0:2 Шека (72'), 0:3 Джонатан Дэвид (автогол) (84'), 1:3 D.Pollet (87')

    В других матчах «Анже» в большинстве разгромил «Францискан» (5:0), «Роморантин» вдесятером уступил «Шатобриану» (1:2).

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