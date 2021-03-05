Промес: Я приехал, чтобы помочь «Спартаку» забраться на вершину

Нападающийзаявил, что намерен помочь команде бороться за чемпионский титул в России.

«Я грустил, когда читал негативные новости про "Спартак". Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлеты и падения, смены поколений.

Сейчас у "Спартака" много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом», — цитирует Промеса пресс-служба «красно-белых».

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Московский клуб купил 29-летнего нидерландца у «Аякса».