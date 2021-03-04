Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме»

В матче 25-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 5:1.

В составе победителей отличились Робин Госенс, Жозе Паломино, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

Российский полузащитник клуба бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте и стал автором пятого мяча.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Кротоне 5:1 Голы: 1:0 Робин Гозенс (12'), 1:1 Simy (23'), 2:1 Хосе Луис Паломино (48'), 3:1 Луис Мурьель (50'), 4:1 Йосип Иличич (58'), 5:1 Алексей Миранчук (85') Аталанта: Марко Спортьелло, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро (Маттиа Кальдара, 69'), Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Робин Гозенс (Davide Ghislandi, 85'), Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 63'), Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 63'), Маттео Пессина, Йосип Иличич, Луис Мурьель (Дуван Сапата, 69') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян (Джузеппе Куомо, 52'), Себастьяно Луперто, Niccolo Zanellato, Жуниор Мессьяс, Педру Перейра, Аркадиуш Реца (Андреа Рисполи, 46'), Эдуардо (Лука Марроне, 80'), Simy, Эммануэль Ривьер (Якопо Петриччоне, 60') Предупреждения: Лисандро Магальян (7'), Эммануэль Ривьер (25')

«Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» находится на 20-й строчке.

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В другом матче 25-го тура «Фиорентина» на своем поле проиграла «Роме» со счетом 1:2.

Полузащитник «Ромы» Леонардо Спинаццола сначала открыл счет в матче, а затем поразил собственные ворота.

На 90-й минуте победный для римлян мяч забил Амаду Диавара.

Форвард клуба из Фиорентины Александр Кокорин появился на поле на 52-й минуте игры.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Рома 1:2 Голы: 0:1 Леонардо Спинаццола (48'), 1:1 Леонардо Спинаццола (автогол) (60'), 1:2 Амаду Диавара (88') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Херман Песселья, Гаэтано Кастровилли (Александр Кокорин, 52'), Лоренцо Венути, Софьян Амрабат, Эрик Пульгар (Мартин Касерес, 79'), Игор де Пауло (Кристиано Бираги, 42'), Франк Рибери (Борха Валеро, 79'), Душан Влахович Рома: Пау Лопес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула (Крис Смоллинг, 81'), Лоренцо Пеллегрини, Жордан Верету (Педро Родригес, 61'), Бруно Перес (Рик Карсдорп, 81'), Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Генрих Мхитарян (Стефан Эль-Шаарави, 67'), Борха Майораль Предупреждения: Джанлука Манчини (40'), Франк Рибери (71'), Мараш Кумбула (74')

«Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. У римлян — 47 очков и пятая строчка.

В следующем матче «Фиорентина» примет «Парму», а «волки» сыграют дома с «Дженоа». Обе встречи пройдут 7 марта.