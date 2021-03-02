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    Аленичев: Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре красно-белых после возобновления сезона.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    После зимней паузы «Спартак» проиграл «Динамо» в 1/8 финала Кубка России и уступил «Рубину» в рамках 20-го тура РПЛ.

    «Нынешний подбор футболистов не позволяет "Спартаку" бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. "Сочи" мощно выглядит, "Локомотив" и "Динамо" прибавили. Поэтому спартаковцам нужно что-то кардинально менять. Например, позиционная атака у них как хромала в прошлом году, так хромает и сейчас, даже с приходом Промеса. Понятно, что Леонид Слуцкий хорошо подготовился к игре против голландца: казанцы не давали ему оставаться один в один, страховали друг друга. И потом — Квинси вернулся в совсем другую команду, где нет Попова, Фернанду, Зе Луиша, Луиса Адриано. Ему сложно с ходу нащупать связи с новыми партнерами.

    И я, кстати, не уверен, что Промес вообще найдет с ними взаимопонимание. Все-таки Понсе и Соболев — явно не Зе Луиш и Луис Адриано. Мне запомнился один момент во втором тайме матча с "Рубином", довольно показательный. Квинси получил мяч и хотел отдать передачу в штрафную, а оба форварда стояли и смотрели на него. Мне даже показалось, что это немного разозлило голландца. Мол, ну вы хоть откройтесь, помогите мне! Думаю, Промес уже прекрасно осознал, куда попал… Да, Квинси сказал, что "Спартак" должен бороться за чемпионство. Но на самом деле, наверное, начал после первого же матча сомневаться в том, что можно оказаться в тройке с такими средними партнерами.

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    • Проблема еще в том, что "Спартаку" некем усилить игру по ходу встречи. Не понимаю, зачем приобрели Хендрикса. Ну что это за трансфер? Помню, как после первых двух-трех туров я сразу сказал, что Тил — провальная покупка. Так, видимо, и здесь. Похоже, еще одна ошибка селекционного отдела.

    Конечно, у Тедеско нет такого набора футболистов, какой был в "Спартаке" три-четыре года назад. Разный уровень квалификации. При этом, безусловно, тренер несет ответственность за результат. И я, повторю, никак не могу понять, почему за такой длительный срок команда так толком ничему не научилась в плане позиционного нападения. Как уже заметил, против "Динамо" и "Рубина" создано всего полтора момента! Как только соперники насыщают оборону, лишают красно-белых пространства — москвичи оказываются в тупике! Никакой мысли впереди не просматривается. И здесь возникают вопросы к Тедеско. Возможно, сейчас руководство клуба и думает, что стоило попрощаться с Доменико еще в декабре», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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