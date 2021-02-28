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    «Ювентус» упустил победу над «Вероной»

    «Верона» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вероной» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    Счет матча был открыт гостями на 49-й минуте — отличился Криштиану Роналду с передачи Федерико Кьезы.

    На 77-й минуте Антонин Барак сравнял счет, ассистентом выступил Дарко Лазович.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Криштиану Роналду (49'), 1:1 Антонин Барак (78') Верона: Марко Сильвестри, Маттео Ловато, Корай Гюнтер, Джанджакомо Маньяни, Федерико Димарко (Дарко Лазович, 52'), Марко Давиде Фараони (Павел Давидович, 84'), Антонин Барак, Иван Илич (Мигел Велозу, 46'), Маттиа Цаканьи (Даниел Беса, 84'), Стефано Стураро (Роналду Виейра, 68'), Кевин Ласанья Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Мерих Демирал, Аарон Рэмси (Уэстон Маккенни, 68'), Федерико Кьеза (Алессандро ди Пардо, 87'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Деян Кулушевски Предупреждения: Аарон Рэмси (18'), Маттейс де Лигт (33'), Антонин Барак (45'), Павел Давидович (90')

    «Ювентус» набрал 46 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице серии А. «Верона» с 35 очками занимает девятое место.

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