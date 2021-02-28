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    Талалаев: Когда играем с «Динамо», тема судейства всегда поднимается

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Надо было попадать в створ и после прострела, и после выхода один на один. Забей пораньше, думаю, мы бы справились.

    Не хочу говорить про судейство — когда играем с "Динамо", эта тема всегда поднимается.

    Игра забудется, а очки уже забрало "Динамо". Будем настраиваться на следующую игру. Едем в Москву играть с хорошей командой.

    Второй тайм был нашим. Не помню ни одного момента в исполнении "Динамо". Была одна контратака, когда мы уже совсем раскрылись. Но это было за пять минут до конца матча.

    А так мы доминировали, играли в хороший футбол, имели массу моментов как со стандартов, так и с игры. Не буду говорить, что один эпизод решил — игра складывается из ряда эпизодов, их надо решать в свою сторону.

    Увеличился брак и у Ненахова, и у Богосаваца. Игра крайних защитников определяет игру команды. Надо налаживать, чтоб проникающие передачи проходили. И попадать по воротам. Надо использовать моменты», — сказал Талалаев «Спорт-Экспрессу».

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