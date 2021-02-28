Талалаев: Когда играем с «Динамо», тема судейства всегда поднимается

Главный тренер «Ахмата»поделился впечатлениями после поражения от(1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Надо было попадать в створ и после прострела, и после выхода один на один. Забей пораньше, думаю, мы бы справились.

Не хочу говорить про судейство — когда играем с "Динамо", эта тема всегда поднимается.

Игра забудется, а очки уже забрало "Динамо". Будем настраиваться на следующую игру. Едем в Москву играть с хорошей командой.

Второй тайм был нашим. Не помню ни одного момента в исполнении "Динамо". Была одна контратака, когда мы уже совсем раскрылись. Но это было за пять минут до конца матча.

А так мы доминировали, играли в хороший футбол, имели массу моментов как со стандартов, так и с игры. Не буду говорить, что один эпизод решил — игра складывается из ряда эпизодов, их надо решать в свою сторону.

Увеличился брак и у Ненахова, и у Богосаваца. Игра крайних защитников определяет игру команды. Надо налаживать, чтоб проникающие передачи проходили. И попадать по воротам. Надо использовать моменты», — сказал Талалаев «Спорт-Экспрессу».