Пирло: Результат разочаровывает, но мы знали, что это будет тяжелая и болевая игра

Наставник «Ювентуса» прокомментировал ничью с «Вероной» (1:1) в матче 24 тура Серии А.

«Результат разочаровывает, но мы знали, что это будет тяжелая и болевая игра. Нам удалось повести в счете, и это было сложнее всего, но не сумели сохранить преимущество.

Есть важные детали, которых, к сожалению, не понимают молодые игроки. Эти мелочи делают разницу и приносят очки. Нам не хватает опытных футболистов, а молодые не понимают, в какую сторону движется игра. Я попросил Криштиану и Алекса Сандро поговорить с ними, но этого оказалось недостаточно», — цитирует Пирло football-italia.