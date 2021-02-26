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    Агкацев прокомментировал свой дебют за «Краснодар» в ЛЕ

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    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    19-летний голкипер провел дебютную игру за основную команду «быков».

    «Когда вышел на поле, было небольшое волнение, но парни поддержали. Пару уверенных действий в начале матча — и все нормально.

    Наверное, суетились немного, хотели быстро забить, поэтому немного не получалось. Видно было, что все старались. В перерыве нам сказали, что надо забивать быстрый гол. Ребята старались забить, но впереди немного не получалось. Чувствую ли, что после этого матча могу закрепиться в основном составе? Может быть», — цитирует Агкацева Матч ТВ.

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    • Напомним, по сумме двух матчей «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:4 и завершил выступления в Лиге Европы.

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