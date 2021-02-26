Агкацев прокомментировал свой дебют за «Краснодар» в ЛЕ

Вратарьдал комментарий после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

19-летний голкипер провел дебютную игру за основную команду «быков».

«Когда вышел на поле, было небольшое волнение, но парни поддержали. Пару уверенных действий в начале матча — и все нормально.

Наверное, суетились немного, хотели быстро забить, поэтому немного не получалось. Видно было, что все старались. В перерыве нам сказали, что надо забивать быстрый гол. Ребята старались забить, но впереди немного не получалось. Чувствую ли, что после этого матча могу закрепиться в основном составе? Может быть», — цитирует Агкацева Матч ТВ.

Напомним, по сумме двух матчей «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:4 и завершил выступления в Лиге Европы.