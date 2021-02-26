Мусаев: Многое было упущено в первом матче с «Динамо»

Главный тренерпрокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, хотелось больше активности. Но многое было упущено в первом матче, и сегодня соперник играл по счету, достаточно вязко. "Динамо" было хорошо готово физически, перекрывало свободные зоны.

Мы по ходу всего поединка хорошо контролировали мяч, но создали недостаточно остроты для того, чтобы победить. Была надежда, что футболисты, вышедшие со скамейки, освежат игру. Давления стало больше, но, к сожалению, результат остался тот же», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Напомним, по сумме двух матчей «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:4 и завершил выступления в Лиге Европы.