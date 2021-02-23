УЕФА отменил из-за корнавируса юношеские Евро-2021

принял решение отменить розыгрышв сезоне 2020/21.

Такое решение было принято из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований, сообщает пресс-служба организации.

При нынешних правительственных ограничениях путешествия команд и проведение мини-турниров становятся чрезвычайно трудными.

В ходе консультаций национальные ассоциации поддержали данное решение.

Финальная стадия футзальной Лиги чемпионов УЕФА перенесена из Белоруссии в Хорватию.

Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Белоруссии, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии турнира.

Так как Хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске.