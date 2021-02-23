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    УЕФА отменил из-за корнавируса юношеские Евро-2021

    Футбол УЕФАКоронавирус в спорте
    Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить розыгрыш чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 19 лет в сезоне 2020/21.

    УЕФА
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    УЕФА

    Такое решение было принято из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований, сообщает пресс-служба организации.

    При нынешних правительственных ограничениях путешествия команд и проведение мини-турниров становятся чрезвычайно трудными.

    В ходе консультаций национальные ассоциации поддержали данное решение.

    Финальная стадия футзальной Лиги чемпионов УЕФА перенесена из Белоруссии в Хорватию.

    Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Белоруссии, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии турнира.

    Так как Хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске.

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