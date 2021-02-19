«Рубин» отказался подписывать Гамшика — СМИ

Полузащитник китайского клуба «Далянь Про»вел переговоры с сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что агенты предлагали подписать контракт с игроком сборной Словакии, но в казанском клубе сочли финансовые запросы футболиста чересчур высокими.

33-летний словак запросил у «Рубина» зарплату, сопоставимую с совокупным окладом всего состава казанского клуба, на что российская команда ответила отказом. В «Далянь Про» футболист получает девять миллионов евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к хавбеку со стороны «Локомотива» и ЦСКА.