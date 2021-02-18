Зальцбург — Вильярреал. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Зальцбург»: Чичан Станкович, Альберт Вальчи, Андреас Ульмер, Oumar Solet, Расмус Кристенсен, Brenden Aaronson, Златко Юнузович, Luka Sucic, Энок Мвепу, Мергим Бериша, Патсон Дака.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступинан, Рубен Пенья, Даниэль Парехо, Manuel Trigueros, Этьен Капу, Херар Морено, Пако Алькасер, Мойсес Гомес.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Зальцбург» — «Вильярреал» 1:3 (полная статистика встреч).

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