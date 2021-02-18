Буффон оштрафован за богохульство

Джанлуиджи Буффон Фото: globallookpress.com
43-летний футболист заплатит пять тысяч евро за то, что выругался во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0).
Наказание вынесено с опозданием, поскольку изначально не было понятно, кто произнес предложение, содержащее богохульное выражение. Также ветерану грозила дисквалификация.
Ранее за богохульство были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.
Буффон в текущем сезоне провел за «Ювентус» девять матчей во всех турнирах.