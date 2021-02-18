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    Буффон оштрафован за богохульство

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    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил денежный штраф за богохульство, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    43-летний футболист заплатит пять тысяч евро за то, что выругался во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0).

    Наказание вынесено с опозданием, поскольку изначально не было понятно, кто произнес предложение, содержащее богохульное выражение. Также ветерану грозила дисквалификация.

    Ранее за богохульство были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

    Буффон в текущем сезоне провел за «Ювентус» девять матчей во всех турнирах.

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