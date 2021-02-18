Буффон оштрафован за богохульство

Вратарь «Ювентуса»получил денежный штраф за богохульство, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

43-летний футболист заплатит пять тысяч евро за то, что выругался во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0).

Наказание вынесено с опозданием, поскольку изначально не было понятно, кто произнес предложение, содержащее богохульное выражение. Также ветерану грозила дисквалификация.

Ранее за богохульство были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

Буффон в текущем сезоне провел за «Ювентус» девять матчей во всех турнирах.