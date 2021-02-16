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    Новичок «Рубина» прооперирован и пропустит около четырех месяцев

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    Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Мицуки Сайто
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    Мицуки Сайто

    Отмечается, что восстановление 22-летнего японца займет около четырех месяцев.

    Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

    Напомним, японец присоединился к «Рубину» в декабре прошлого года и еще не успел дебютировать за команду.

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