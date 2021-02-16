Новичок «Рубина» прооперирован и пропустит около четырех месяцев

Полузащитникперенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что восстановление 22-летнего японца займет около четырех месяцев.

Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

Мицуки успешно прооперирован в Финляндии. Восстановление займет около четырех месяцев.

Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

We wish a speedy recovery to @MitsukiSaito! pic.twitter.com/QEU6yrr5Wj — «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021

Напомним, японец присоединился к «Рубину» в декабре прошлого года и еще не успел дебютировать за команду.