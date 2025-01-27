«Лацио» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

В 22-м туре итальянской Серии Ау себя дома проиграл— 1:2.

На 11-й минуте счет открыл центральный полузащитник Ясин Адли.

Через 6 минут преимущество «фиалок» удвоил аргентинец Лукас Бельтран.

На 64-й минуте автор первого гола Адли был удален за две желтые карточки.

В большинстве «Лацио» смог забить гол престижа, его автором на 90+2-й минуте стал Адам Марушич.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Фиорентина 1:2 Голы: 0:1 Ясин Адли (11'), 0:2 Лукас Бельтран (17'), 1:2 Адам Марушич (90 + 2') Предупреждения: Raffaele Palladino (62'), Ясин Адли (63'), Ясин Адли (63'), Додо (70'), Роландо Мандрагора (71'), Педро Родригес (90'), Marco Baroni (90'), Marco Baroni (90 + 5'), Raffaele Palladino (90 + 8')

«Лацио» остался на 4-м месте с 39 очками. «Фиорентина» имеет на три очка меньше и теперь на 6-й позиции в Серии А.