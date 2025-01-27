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    «Лацио» уступил на своем поле «Фиорентине»

    «Лацио» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Фиорентина
    В 22-м туре итальянской Серии А «Лацио» у себя дома проиграл «Фиорентине» — 1:2.

    Ясин Адли
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    Ясин Адли

    На 11-й минуте счет открыл центральный полузащитник Ясин Адли.

    Через 6 минут преимущество «фиалок» удвоил аргентинец Лукас Бельтран.

    На 64-й минуте автор первого гола Адли был удален за две желтые карточки.

    В большинстве «Лацио» смог забить гол престижа, его автором на 90+2-й минуте стал Адам Марушич.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Фиорентина 1:2
    Голы: 0:1 Ясин Адли (11'), 0:2 Лукас Бельтран (17'), 1:2 Адам Марушич (90 + 2') Предупреждения: Raffaele Palladino (62'), Ясин Адли (63'), Ясин Адли (63'), Додо (70'), Роландо Мандрагора (71'), Педро Родригес (90'), Marco Baroni (90'), Marco Baroni (90 + 5'), Raffaele Palladino (90 + 8')

    «Лацио» остался на 4-м месте с 39 очками. «Фиорентина» имеет на три очка меньше и теперь на 6-й позиции в Серии А.

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