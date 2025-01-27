«Лацио» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

Ясин Адли Фото: globallookpress.com
На 11-й минуте счет открыл центральный полузащитник Ясин Адли.
Через 6 минут преимущество «фиалок» удвоил аргентинец Лукас Бельтран.
На 64-й минуте автор первого гола Адли был удален за две желтые карточки.
В большинстве «Лацио» смог забить гол престижа, его автором на 90+2-й минуте стал Адам Марушич.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Фиорентина 1:2
Голы: 0:1 Ясин Адли (11'), 0:2 Лукас Бельтран (17'), 1:2 Адам Марушич (90 + 2') Предупреждения: Raffaele Palladino (62'), Ясин Адли (63'), Ясин Адли (63'), Додо (70'), Роландо Мандрагора (71'), Педро Родригес (90'), Marco Baroni (90'), Marco Baroni (90 + 5'), Raffaele Palladino (90 + 8')
«Лацио» остался на 4-м месте с 39 очками. «Фиорентина» имеет на три очка меньше и теперь на 6-й позиции в Серии А.