«Ницца» — «Марсель»: счет матча 2:0, обзор голов

Эванн Гессан Фото: globallookpress.com
Уже на 7-й минуте нападающий Эванн Гессан вывел хозяев вперед.
Второй мяч «Ниццы» забил Моамед-Али Шо на 51-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Марсель 2:0
Голы: 1:0 Эванн Гессан (7'), 2:0 Мохамед-Али Чо (51') Ницца: Марчин Булка, Данте, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи, Батист Сантамария (Тангай Н'Домбеле, 88'), Эванн Гессан, Мохамед-Али Чо (Бадредин Буанани, 81'), Гаэтан Лаборде (Том Луше, 89'), Али Абди (Моиз Бомбито, 67') Марсель: Херонимо Рульи, Лилиан Брассье (Поль Лирола, 61'), Леонардо Балерди, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Валентин Ронжье (Jonathan Rowe, 61'), Ниль Мопе (Robinio Vaz, 61'), Кентен Мерлен, Луис Энрике (Билал Надир, 75'), Amir Murillo Предупреждения: Юссуф Ндайишимие (73'), Darryl Bakola (89')
«Марсель» остался на втором месте с 37 очками. «Ницца» с 33 очками теперь 4-я.