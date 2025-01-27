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    «Ницца» уверенно победила «Марсель»

    «Ницца» — «Марсель»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ницца Марсель
    В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Ницца» обыграла «Марсель» со счетом 2:0.

    Эванн Гессан
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    Эванн Гессан

    Уже на 7-й минуте нападающий Эванн Гессан вывел хозяев вперед.

    Второй мяч «Ниццы» забил Моамед-Али Шо на 51-й минуте.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Марсель 2:0
    Голы: 1:0 Эванн Гессан (7'), 2:0 Мохамед-Али Чо (51') Ницца: Марчин Булка, Данте, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи, Батист Сантамария (Тангай Н'Домбеле, 88'), Эванн Гессан, Мохамед-Али Чо (Бадредин Буанани, 81'), Гаэтан Лаборде (Том Луше, 89'), Али Абди (Моиз Бомбито, 67') Марсель: Херонимо Рульи, Лилиан Брассье (Поль Лирола, 61'), Леонардо Балерди, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Валентин Ронжье (Jonathan Rowe, 61'), Ниль Мопе (Robinio Vaz, 61'), Кентен Мерлен, Луис Энрике (Билал Надир, 75'), Amir Murillo Предупреждения: Юссуф Ндайишимие (73'), Darryl Bakola (89')

    «Марсель» остался на втором месте с 37 очками. «Ницца» с 33 очками теперь 4-я.

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