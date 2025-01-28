28 января в втором туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Ньюэллс Олд Бойз». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Ньюэллс Олд Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Банфилд»

Турнирное положение: «Банфилд» откровенно провалил прошлый сезон, когда по итогам предыдущего первенства страны занял предпоследнее 27-е место.

Команда набрала 24 очка по итогам 27-ми туров и проиграла ставшему чемпиону «Велес Сарсфилду» целых 27 баллов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках стартового тура нового первенства на выезде клуб минимально обыграл «Дефенсу и Хустисию» (1:0).

Это позволяет коллективу занимать третью позицию в группе A после первого тура, уступая по разнице мячей лидеру «Тигре» и второму в таблице «Расингу».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированнных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на первенства прошлого и нынешнего сезонов, «Банфилд» выиграл лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохой форме хозяев, что вроде бы не сулит им хороших шансов на успех, однако фактор своего поля, а также победный импульс в стартовом туре все же позволяет им рассчитывать на три очка.

Томас Насиф — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне чемпионата Аргентины.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» также провалил прошлый сезон, когда по итогам предыдущего первенства страны занял четвертое с конца 25-е место.

Команда набрала 28 очков по итогам 27-ми туров и проиграла ставшему чемпиону «Велес Сарсфилду» целых 23 балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура нового первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Индепендьенте Ривадавия».

Из-за этой неудачи коллектив занимает предпоследнюю, 14-ю позицию в группе A после первого тура, не набрав очков — их также пока не имеют еще восемь участников чемпионата.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенства прошлого и нынешнего сезонов, «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что это говорит о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против хорошо стартовавшего соперника.

У команды в текущем сезоне аргентинского первенства пока что нет забитых мячей.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Банфилда» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Банфилд» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.80, победа «Ньюэллс Олд Бойз» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 2.80 и 1.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они играют дома, а гости проиграли в двух из трех последних матчей.

Ставка: «Банфилд» победит за 2.65.