27 января в 29-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бернли» и «Лидс». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бернли»

Турнирное положение: коллектив из Бернли претендует на то, чтобы повыситься в классе.

«Бордовые» сейчас имеют в своем активе 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

В настоящий момент у команды из Бернли 36 забитых и всего 9 пропущенных мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «Бернли» переиграл «Плимут» (5:0) и сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

До этого подопечные Скотта Паркера выиграли у «Блэкберна» (1:0) и поделили очки со «Сток Сити» (0:0) и «Мидлсбро» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Также команда переиграла «Рединг» (3:1) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмированы Энок Агьеи, Йордан Бейер, Мануэль Бенсон, Арон Рэмзи и Нэйтан Редмонд.

Состояние команды: сейчас «Бернли» находится в отличной форме и практически совсем не пропускает.

«Бернли» всего лишь на два очка отстает от второго «Шеффилда» и на три — от первого «Лидса». Вся борьба за две прямые путевки в АПЛ в самом разгаре.

«Лидс»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным претендентом на повышение в классе.

Сейчас в активе у «павлинов» 59 баллов и первая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Лидса смог забить целых 53 мяча, а пропустил всего 19.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» разобрались с «Норвичем» (2:0) и «Шеффилдом» (3:0).

До этого же «Лидс» поделил очки с «Халлом» (3:3) и «Блэкберном» (1:1).

Также подопечные Даниеля Фарке смогли победить «Харрогейт» (1:0) в Кубке Англии.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Патрик Бэмфорд и Паскаль Стрейк.

Состояние команды: «Лидс» тоже находится в превосходной форме и сметает всех на своем пути. По состава эта команда точно должна быть главным фаворитом на повышение в классе. Так оно и есть.

Думается, что «Лидс» точно будет биться за первые две позиции и, по идее, должен быть в двойке, но это футбол и все возможно.

Статистика для ставок

«Бернли» не проигрывает 16 матчей во всех турнирах

«Лидс» не проигрывает 11 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге «Бернли» обыграл «Лидс» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа «Бернли» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.55.

Прогноз: обе команды играют классно и не проигрывает, поэтому поставим на то, что беспроигрышные серии продолжатся.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: «Лидс» много забивает, «Бернли» мало забивает, но думается, что все же команды удосужатся забить хоть по одному мячу.

Ставка: обе забьют за 2.10.