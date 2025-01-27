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    Смогут ли «Бернли» и «Лидс» определить сильнейшего?

    «Бернли» — «Лидс». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 27 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Лидс»
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    «Лидс»
    27 января в 29-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бернли» и «Лидс». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 27 Января 2025 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 23:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
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    «Бернли»

    Турнирное положение: коллектив из Бернли претендует на то, чтобы повыситься в классе.

    «Бордовые» сейчас имеют в своем активе 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

    Бёрнли — Лидс: коэффициенты букмекеров

    В настоящий момент у команды из Бернли 36 забитых и всего 9 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «Бернли» переиграл «Плимут» (5:0) и сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

    До этого подопечные Скотта Паркера выиграли у «Блэкберна» (1:0) и поделили очки со «Сток Сити» (0:0) и «Мидлсбро» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также команда переиграла «Рединг» (3:1) в Кубке Англии.

    Не сыграют: травмированы Энок Агьеи, Йордан Бейер, Мануэль Бенсон, Арон Рэмзи и Нэйтан Редмонд.

    Состояние команды: сейчас «Бернли» находится в отличной форме и практически совсем не пропускает.

    «Бернли» всего лишь на два очка отстает от второго «Шеффилда» и на три — от первого «Лидса». Вся борьба за две прямые путевки в АПЛ в самом разгаре.

    «Лидс»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным претендентом на повышение в классе.

    Сейчас в активе у «павлинов» 59 баллов и первая строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Лидса смог забить целых 53 мяча, а пропустил всего 19.

    Последние матчи: в прошлых турах «белые» разобрались с «Норвичем» (2:0) и «Шеффилдом» (3:0).

    До этого же «Лидс» поделил очки с «Халлом» (3:3) и «Блэкберном» (1:1).

    Также подопечные Даниеля Фарке смогли победить «Харрогейт» (1:0) в Кубке Англии.

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Патрик Бэмфорд и Паскаль Стрейк.

    Состояние команды: «Лидс» тоже находится в превосходной форме и сметает всех на своем пути. По состава эта команда точно должна быть главным фаворитом на повышение в классе. Так оно и есть.

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    Думается, что «Лидс» точно будет биться за первые две позиции и, по идее, должен быть в двойке, но это футбол и все возможно.

    Статистика для ставок

    • «Бернли» не проигрывает 16 матчей во всех турнирах

    • «Лидс» не проигрывает 11 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в первом круге «Бернли» обыграл «Лидс» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа «Бернли» — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: обе команды играют классно и не проигрывает, поэтому поставим на то, что беспроигрышные серии продолжатся.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Прогноз: «Лидс» много забивает, «Бернли» мало забивает, но думается, что все же команды удосужатся забить хоть по одному мячу.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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