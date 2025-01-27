Бёрнли
Лидс
«Бернли»
Турнирное положение: коллектив из Бернли претендует на то, чтобы повыситься в классе.
«Бордовые» сейчас имеют в своем активе 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.
Бёрнли — Лидс: коэффициенты букмекеров
В настоящий момент у команды из Бернли 36 забитых и всего 9 пропущенных мячей.
Последние матчи: в прошлых турах «Бернли» переиграл «Плимут» (5:0) и сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).
До этого подопечные Скотта Паркера выиграли у «Блэкберна» (1:0) и поделили очки со «Сток Сити» (0:0) и «Мидлсбро» (0:0).
Также команда переиграла «Рединг» (3:1) в Кубке Англии.
Не сыграют: травмированы Энок Агьеи, Йордан Бейер, Мануэль Бенсон, Арон Рэмзи и Нэйтан Редмонд.
Состояние команды: сейчас «Бернли» находится в отличной форме и практически совсем не пропускает.
«Бернли» всего лишь на два очка отстает от второго «Шеффилда» и на три — от первого «Лидса». Вся борьба за две прямые путевки в АПЛ в самом разгаре.
«Лидс»
Турнирное положение: команда из одноименного города является главным претендентом на повышение в классе.
Сейчас в активе у «павлинов» 59 баллов и первая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Лидса смог забить целых 53 мяча, а пропустил всего 19.
Последние матчи: в прошлых турах «белые» разобрались с «Норвичем» (2:0) и «Шеффилдом» (3:0).
До этого же «Лидс» поделил очки с «Халлом» (3:3) и «Блэкберном» (1:1).
Также подопечные Даниеля Фарке смогли победить «Харрогейт» (1:0) в Кубке Англии.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Патрик Бэмфорд и Паскаль Стрейк.
Состояние команды: «Лидс» тоже находится в превосходной форме и сметает всех на своем пути. По состава эта команда точно должна быть главным фаворитом на повышение в классе. Так оно и есть.
Думается, что «Лидс» точно будет биться за первые две позиции и, по идее, должен быть в двойке, но это футбол и все возможно.
Статистика для ставок
- «Бернли» не проигрывает 16 матчей во всех турнирах
- «Лидс» не проигрывает 11 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в первом круге «Бернли» обыграл «Лидс» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа «Бернли» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.55.
- 2.30Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: обе команды играют классно и не проигрывает, поэтому поставим на то, что беспроигрышные серии продолжатся.
Ставка: ничья за 3.10.
Прогноз: «Лидс» много забивает, «Бернли» мало забивает, но думается, что все же команды удосужатся забить хоть по одному мячу.
Ставка: обе забьют за 2.10.