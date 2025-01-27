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    «Кадис» оставит «Мирандес» без пунктов?

    «Кадис» — «Мирандес». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 27 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Мирандес»
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    «Кадис»
    В понедельник, 27 января, в 24-м туре испанской Сегунды «Кадис» дома примет «Мирандес». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кадис» — «Мирандес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Января 2025 года

    Кадис

  • Испания. Сегунда
    •  Кадис 22:30 Мирандес

    Мирандес

  • Испания. Сегунда
    •

    «Кадис»

    Турнирное положение: Андалусский коллектив с 27 очками идет на 17 строке в таблице, опережая на шесть пунктов зону вылета.

    «Кадис» выиграл шесть матчей из 23 проведенных, девять игр свел миром и восемь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 28:31.

    Кадис — Мирандес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своем предыдущем поединке «желто-синие» в гостях смогли разгромить «Эльденсе», который находится в зоне вылета, со счетом 4:1, забив еще в первом тайме три безответных гола. До этого они три игры в чемпионат свели вничью — с «Леванте» 0:0 дома, а также по 1:1 с «Бургосом» в родных стенах и с «Альмерией» на выезде.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Кадис» к этому поединку подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В данном отрезке команда смогла отпраздновать две виктории и трижды расписала мировые. Перед этим же удачным периодом коллектив имел 4-матчевую серию без выигрышей во всех турнирах, в которой трижды уходил с поля поверженным и раз сыграл вничью.

    «Мирандес»

    Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 41 баллом идет на третьей строке, уступая всего пункт второй позиции.

    «Мирандес» смог выиграть 12 встреч из 23 проведенных, а также по пять раз играл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 28:18.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на своем поле смогли переиграть «Малагу» со счетом 3:2. Ранее они на выезде минимально уступили «Уэске» со счетом 0:1 и разгромили в гостях 4:0 «Депортиво».

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Мирандес» за пять предыдущих игр чемпионата проиграл в двух случаях, оба раза уступив по 0:1 в гостевых встречах. Также за это время коллектив одержал две виктории и раз сыграл вничью. До данного же отрезка «красные» имели 5-матчевую беспроигрышную серией, в которой расписали одну мировую и отпраздновали четыре виктории.

    Статистика для ставок

    • «Кадис» дома выиграл три поединка из шести, дважды сыграл вничью и только раз уступил

    • «Мирандес» в гостях проиграл две из трех предыдущих игр при одной победе

    • В первом круге на поле «Мирандеса» эти клубы расписали мировую со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кадиса» — 2.07, победа «Мирандеса» — 3.85, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.56 и 1.47 соответственно.

    Прогноз: В своих предыдущих поединках эти клубы зачастую выдавали вполне результативные игры. Поэтому и сейчас ждем от них хотя бы пару результативных действий. К тому же между собой они в основном в последнее время выдавали верхи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.91.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на викторию «Кадиса», который будет играть дома и лучше провел свое предыдущий отрезок в чемпионате, чем «Мирандес».

    Ставка: победа «Кадиса» за 2.07.

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    «Кадис» — «Мирандес»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. «Кадис» оставит «Мирандес» без пунктов?
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