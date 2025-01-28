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    «Гэлакси» начнут без раскачки

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 января 2025 года

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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    28 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Гэлакси» прошедший чемпионат США провели прекрасно. В финале МЛМ команда добилась победы.

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» прилично атакует, в среднем забивая 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропускает чаще одного мяча за матч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Нью-Йорк Ред Буллз» вышла непростой (2:1).

    А вот до того команда сумела одолеть «Сиэтл Саундерс» (1:0). При этом поединок с «Миннесотой» завершился разгромной викторией (6:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гэлакси» имеют действующую пятиматчевую победную серию. Да и настрой на спарринг с ньюйоркцами у команды максимальный.

    Матчи с «Нью-Йорк Сити» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем более, команда в двух последних матчах с «Нью-Йорк Сити» по разу победила и сыграла вничью.

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: «Голуби» прошедший чемпионат провели неуверенно. Команда финишировала на скромной 6 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Нью-Йорк Сити» настрелял 54 мяча в 34 поединках МЛС. При этом оборона команды дала результативный сбой 49 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неплохо. Битва с «Реалом Солт-Лейк» завершилась паритетом (2:2).

    До того команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:2). А вот нестабильный «Цинциннати» был обыгран лишь в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нью-Йорк Сити» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» проводит весьма нестабильный отрезок. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

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    При этом «Нью-Йорк Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в плане реализации команда в последнее время не блещет.

    Вот только «Гэлакси» команда не может обыграть уже почти два года. Да и обороняется оппонент нынче не столь уверенно.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Голуби» способны найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в 5 своих последних матчах

    • «Нью-Йорк Сити» не побеждал в 3 последних поединках

    • «Голуби» уже почти два года не обыгрывают «Гэлакси»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева ныне пребывают в прекрасных кондициях, и явно способны преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.25

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.01.2025. Прогнозы на футбол. «Гэлакси» начнут без раскачки
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