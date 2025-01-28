28 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Гэлакси» прошедший чемпионат США провели прекрасно. В финале МЛМ команда добилась победы.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» прилично атакует, в среднем забивая 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропускает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Нью-Йорк Ред Буллз» вышла непростой (2:1).

А вот до того команда сумела одолеть «Сиэтл Саундерс» (1:0). При этом поединок с «Миннесотой» завершился разгромной викторией (6:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гэлакси» имеют действующую пятиматчевую победную серию. Да и настрой на спарринг с ньюйоркцами у команды максимальный.

Матчи с «Нью-Йорк Сити» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем более, команда в двух последних матчах с «Нью-Йорк Сити» по разу победила и сыграла вничью.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «Голуби» прошедший чемпионат провели неуверенно. Команда финишировала на скромной 6 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Нью-Йорк Сити» настрелял 54 мяча в 34 поединках МЛС. При этом оборона команды дала результативный сбой 49 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неплохо. Битва с «Реалом Солт-Лейк» завершилась паритетом (2:2).

До того команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:2). А вот нестабильный «Цинциннати» был обыгран лишь в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нью-Йорк Сити» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» проводит весьма нестабильный отрезок. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

При этом «Нью-Йорк Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в плане реализации команда в последнее время не блещет.

Вот только «Гэлакси» команда не может обыграть уже почти два года. Да и обороняется оппонент нынче не столь уверенно.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Голуби» способны найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в 5 своих последних матчах

«Нью-Йорк Сити» не побеждал в 3 последних поединках

«Голуби» уже почти два года не обыгрывают «Гэлакси»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева ныне пребывают в прекрасных кондициях, и явно способны преуспеть в плане реализации.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.25