27 января в 21-м туре чемпионата по футболу сыграют «Алавес» и «Сельта». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: сейчас «Алавес» идет на 17-м месте в таблице Примеры с 20 очками.

Последние матчи: в 20-м туре команда Эдуарда Куде неожиданно на выезде обыграла «Бетис» со счетом 3:1.

Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1, а помогло «Алавесу» удаление в составе соперника на 55-й минуте. После этого команде удалось дожать «Бетис» и взять три очка. Главным героем стал ветеран Кике Гарсия, оформивший хет-трик.

Ранее было домашнее поражение от «Жироны» (0:1) и ничья с «Валенсией» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Конде (п), травмированы — Сивера (в), Хордан (п).

Состояние команды: не так давно «Алавес» возглавил известный аргентинский тренер Эдуардо Куде, который смог остановить падение клуба, поставить ему игру и немного улучшить результаты.

«Сельта»

Турнирное положение: после 20 матчей «Сельта» идет на 13-м месте в таблице Примеры с 24 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре команда уступила на своем поле «Атлетику» со счетом 1:2. Первый тайм не принес забитых мячей, а все события развивались после перерыва.

Баски смогли забить два мяча в середине второго тайма и полностью владели инициативой на поле. «Сельта» только после этого встрепенулась, стала играть активнее, забила мяч усилиями Уго Альверса, но на большее ей не хватило времени.

До этого было поражение в Кубке Испании от «Реала» (2:5) и в Ла Лиге от «Райо Вальекано» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Мингеса (з), травмированы — Яго Аспас (н), Жаилсон (п).

Состояние команды: после зимней паузы «Сельта» находится не в лучшем состоянии, особенно удручает игра в обороне, где часто допускаются глупые ошибки, не всегда спасает и вратарь — опытный Гуаита.

Сказывается и травма опытного Аспаса, пусть он и сильно сдал, но все равно является неприкасаемым авторитетом на поле и в раздевалке.

Статистика для ставок

В первом круге «Сельта» выиграла со счетом 2:1

В прошлом сезоне «Алавес» победил дома (3:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)

В позапрошлом сезоне «Сельта» выиграла обе встречи (2:1, 4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 2,60, а на «Сельту» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

Прогноз: обе команды гораздо лучше играют в атаке, чем при обороне собственных ворот. Тренер «Алавеса» Куде является сторонником атакующего футбола и даже против более сильного соперника старается играть «первым номером».

«Сельта» при Жиральдесе также играет в атаку, поэтому голы с обеих сторон должны быть.

Основная ставка: обе забьют за 1,95.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,60.