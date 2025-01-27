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    Обе команды порадуют голами

    «Алавес» — «Сельта». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Испании 27 января 2025 года

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    Эдуардо Куде — тренер «Алавеса»
    27 января в 21-м туре чемпионата по футболу сыграют «Алавес» и «Сельта». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Января 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 23:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Алавес»

    Турнирное положение: сейчас «Алавес» идет на 17-м месте в таблице Примеры с 20 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре команда Эдуарда Куде неожиданно на выезде обыграла «Бетис» со счетом 3:1.

    Алавес — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1, а помогло «Алавесу» удаление в составе соперника на 55-й минуте. После этого команде удалось дожать «Бетис» и взять три очка. Главным героем стал ветеран Кике Гарсия, оформивший хет-трик.

    Ранее было домашнее поражение от «Жироны» (0:1) и ничья с «Валенсией» (2:2).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Конде (п), травмированы — Сивера (в), Хордан (п).

    Состояние команды: не так давно «Алавес» возглавил известный аргентинский тренер Эдуардо Куде, который смог остановить падение клуба, поставить ему игру и немного улучшить результаты.

    «Сельта»

    Турнирное положение: после 20 матчей «Сельта» идет на 13-м месте в таблице Примеры с 24 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда уступила на своем поле «Атлетику» со счетом 1:2. Первый тайм не принес забитых мячей, а все события развивались после перерыва.

    Баски смогли забить два мяча в середине второго тайма и полностью владели инициативой на поле. «Сельта» только после этого встрепенулась, стала играть активнее, забила мяч усилиями Уго Альверса, но на большее ей не хватило времени.

    До этого было поражение в Кубке Испании от «Реала» (2:5) и в Ла Лиге от «Райо Вальекано» (1:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Мингеса (з), травмированы — Яго Аспас (н), Жаилсон (п).

    Состояние команды: после зимней паузы «Сельта» находится не в лучшем состоянии, особенно удручает игра в обороне, где часто допускаются глупые ошибки, не всегда спасает и вратарь — опытный Гуаита.

    Сказывается и травма опытного Аспаса, пусть он и сильно сдал, но все равно является неприкасаемым авторитетом на поле и в раздевалке.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Сельта» выиграла со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне «Алавес» победил дома (3:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)

    • В позапрошлом сезоне «Сельта» выиграла обе встречи (2:1, 4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 2,60, а на «Сельту» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

    Прогноз: обе команды гораздо лучше играют в атаке, чем при обороне собственных ворот. Тренер «Алавеса» Куде является сторонником атакующего футбола и даже против более сильного соперника старается играть «первым номером».

    «Сельта» при Жиральдесе также играет в атаку, поэтому голы с обеих сторон должны быть.

    Основная ставка: обе забьют за 1,95.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,60.

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    «Алавес» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. Обе команды порадуют голами
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