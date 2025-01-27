Алавес
Сельта
«Алавес»
Турнирное положение: сейчас «Алавес» идет на 17-м месте в таблице Примеры с 20 очками.
Последние матчи: в 20-м туре команда Эдуарда Куде неожиданно на выезде обыграла «Бетис» со счетом 3:1.
Алавес — Сельта: коэффициенты букмекеров
Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1, а помогло «Алавесу» удаление в составе соперника на 55-й минуте. После этого команде удалось дожать «Бетис» и взять три очка. Главным героем стал ветеран Кике Гарсия, оформивший хет-трик.
Ранее было домашнее поражение от «Жироны» (0:1) и ничья с «Валенсией» (2:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Конде (п), травмированы — Сивера (в), Хордан (п).
Состояние команды: не так давно «Алавес» возглавил известный аргентинский тренер Эдуардо Куде, который смог остановить падение клуба, поставить ему игру и немного улучшить результаты.
«Сельта»
Турнирное положение: после 20 матчей «Сельта» идет на 13-м месте в таблице Примеры с 24 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре команда уступила на своем поле «Атлетику» со счетом 1:2. Первый тайм не принес забитых мячей, а все события развивались после перерыва.
Баски смогли забить два мяча в середине второго тайма и полностью владели инициативой на поле. «Сельта» только после этого встрепенулась, стала играть активнее, забила мяч усилиями Уго Альверса, но на большее ей не хватило времени.
До этого было поражение в Кубке Испании от «Реала» (2:5) и в Ла Лиге от «Райо Вальекано» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Мингеса (з), травмированы — Яго Аспас (н), Жаилсон (п).
Состояние команды: после зимней паузы «Сельта» находится не в лучшем состоянии, особенно удручает игра в обороне, где часто допускаются глупые ошибки, не всегда спасает и вратарь — опытный Гуаита.
Сказывается и травма опытного Аспаса, пусть он и сильно сдал, но все равно является неприкасаемым авторитетом на поле и в раздевалке.
Статистика для ставок
- В первом круге «Сельта» выиграла со счетом 2:1
- В прошлом сезоне «Алавес» победил дома (3:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)
- В позапрошлом сезоне «Сельта» выиграла обе встречи (2:1, 4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 2,60, а на «Сельту» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.
- 2.30Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.30Лечче — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.72Фулхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: обе команды гораздо лучше играют в атаке, чем при обороне собственных ворот. Тренер «Алавеса» Куде является сторонником атакующего футбола и даже против более сильного соперника старается играть «первым номером».
«Сельта» при Жиральдесе также играет в атаку, поэтому голы с обеих сторон должны быть.
Основная ставка: обе забьют за 1,95.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,60.