В игре 21-го тура испанской Примерывдоволь покуражилась в матче против— 7:1.

Уже к перерыву каталонцы вели с разницей в пять мячей. Дубль оформил Фермин Лопес, также отличились Френки Де Йонг, Ферран Торрес и Рафинья.

На 59-й минуте нападающий гостей Уго Дуро смог забить гол престижа.

Через 7 минут Роберт Левандовский, который появился на поле, сделал счет 6:1, а на 75-й минуте Сесар Таррега забил в свои ворота.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Барселона — Валенсия 7:1 Голы: 1:0 Френки де Йонг (3'), 2:0 Ферран Торрес (8'), 3:0 Рафаэл Диас (14'), 4:0 Фермин Лопес (24'), 5:0 Фермин Лопес (45 + 4'), 5:1 Уго Дуро (59'), 6:1 Роберт Левандовски (66'), 7:1 Сесар Таррега (автогол) (75') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде (Эктор Форт, 71'), Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 60'), Марк Касадо, Френки де Йонг (Пабло Торре, 78'), Фермин Лопес, Ламин Ямал (Пау Виктор, 71'), Рафаэл Диас (Роберт Левандовски, 60'), Ферран Торрес Валенсия: Диего Лопес (Фран Перес, 60'), Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда (Максимилиан Ааронс, 60'), Сесар Таррега, Ярек Гасёровский (Iker Cordoba, 83'), Димитри Фулкье (Муктар Дьякаби, 83'), Пепелу, Уго Дуро, Луис Риоха, Хави Герра, Jose Gayà (Хесус Васкес Алькальде, 60') Предупреждение: Пепелу (70')

«Барселона» вернула себе третье место с 42 очками. «Валенсия» в зоне вылета с 16-ю.