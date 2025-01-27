АВС
Жил Висенте
«АВС»
Турнирное положение: Команда, представляющая город Вила-даз-Авиш, в таблице на текущий момент идет на предпоследней строке с 15 очками, но всего на балл отстает от безопасной позиции.
«АВС» выиграл всего две игры из 18 проведенных, девять раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 14:27.
АВС — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке чемпионата Португалии «красно-белые» потерпели гостевое фиаско от «Насьоналя» со счетом 1:3. Перед этим же они пять раз подряд играли вничью. Причем в четырех случаях мировые были по 1:1, а еще раз — 0:0.
Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.
Состояние команды: У «АВС» сейчас в рамках чемпионата Португалии 13-матчевая серия без викторий. В данном отрезке команда восемь поединков завершила мировыми исходами и пять раз уходила с поля поверженной. Отметим, что в шести предыдущих встречах коллектив один матч проиграл и расписал пять ничейных результатов. Причем только раз в этом периоде клуб не смог забить.
«Жил Висенте»
Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 18 туров идет на девятой строке в таблице, имея в активе 22 пункта и на семь баллов опережает красную зону.
«Жил Висенте» выиграл пять поединков, а также семь раз играл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 22:27.
Последние матчи: «Трехцветные» вышли победителями из своих двух предыдущих игр, поочередно одолев на своем поле «Порту» со счетом 3:1 в рамках чемпионата страны и «Морейренсе» 1:0 в 1/8 финала Кубка Португалии. А ранее они расписали три мировые подряд в Примейре.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой отпраздновал четыре виктории и расписал три мировых исхода, причем один из них против лидера первенства — «Спортинга». И в данном отрезке коллектив только раз уходил с поля без забитого гола и трижды сохранил свои ворота на замке. А вот до этого удачного отрезка команда уступила в четырех играх чемпионата кряду, но в трех случаях смогла забить.
Статистика для ставок
- «АВС» дома в чемпионате не побеждает в шести минувших встречах, проиграв три из них
- «Жил Висенте» в гостях в рамках Примейры проиграл три из пяти предыдущих матчей и раз победил
- В первом круге «Жил Висенте» на своем поле одолел «АВС» со счетом 4:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.52, победа «АВС» — 2.91, ничья — 3.18.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.57 соответственно.
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Прогноз: Так как обе команды в своих последних поединках зачастую отличались, то и на этот раз ждем от них результативных действий, и ставим на обе забьют.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.02.
Прогноз: И еще здесь рекомендуем поставить на ничейный исход, исходя из очень миролюбивого характера данных коллективов.
Ставка: ничья за 3.18.