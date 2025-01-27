ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэдисон КизФеноменальный триумф Киз, доминатор Синнер и драма Джоковича БителлоЗатянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы Дарвин НуньесАПЛ. «Арсенал» выиграл в гостях у «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» разгромил «Ипсвич», «Ман Сити» был сильнее «Челси»
  • 16:33
    • «Милан» в компенсированное время дожал «Парму»
  • 14:46
    • Синнер выиграл Australian Open, уверенно победив Зверева в финале
    Все новости спорта

    Команды поделят между собой очки

    «АВС» — «Жил Висенте». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 27 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «АВС» — «Жил Висенте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «АВС»
    27 января в 19-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» на выезде сыграет против команды под названием «АВС». Начало игры — в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «АВС» — «Жил Висенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 27 Января 2025 года

    АВС

  • Вила-даз-Авиш
    •  АВС 23:15 Жил Висенте

    Жил Висенте

  • Барселуш
    •

    «АВС»

    Турнирное положение: Команда, представляющая город Вила-даз-Авиш, в таблице на текущий момент идет на предпоследней строке с 15 очками, но всего на балл отстает от безопасной позиции.

    «АВС» выиграл всего две игры из 18 проведенных, девять раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 14:27.

    АВС — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке чемпионата Португалии «красно-белые» потерпели гостевое фиаско от «Насьоналя» со счетом 1:3. Перед этим же они пять раз подряд играли вничью. Причем в четырех случаях мировые были по 1:1, а еще раз — 0:0.

    Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «АВС» сейчас в рамках чемпионата Португалии 13-матчевая серия без викторий. В данном отрезке команда восемь поединков завершила мировыми исходами и пять раз уходила с поля поверженной. Отметим, что в шести предыдущих встречах коллектив один матч проиграл и расписал пять ничейных результатов. Причем только раз в этом периоде клуб не смог забить.

    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 18 туров идет на девятой строке в таблице, имея в активе 22 пункта и на семь баллов опережает красную зону.

    «Жил Висенте» выиграл пять поединков, а также семь раз играл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 22:27.

  • Трансферный дайджест. 14 — 20 января
  • Вендел покинет «Зенит», за Гиттенсом начали охоту топ-клубы, «Айнтрахт» нашел замену Мармушу
  • 20/01/2025

    • Последние матчи: «Трехцветные» вышли победителями из своих двух предыдущих игр, поочередно одолев на своем поле «Порту» со счетом 3:1 в рамках чемпионата страны и «Морейренсе» 1:0 в 1/8 финала Кубка Португалии. А ранее они расписали три мировые подряд в Примейре.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой отпраздновал четыре виктории и расписал три мировых исхода, причем один из них против лидера первенства — «Спортинга». И в данном отрезке коллектив только раз уходил с поля без забитого гола и трижды сохранил свои ворота на замке. А вот до этого удачного отрезка команда уступила в четырех играх чемпионата кряду, но в трех случаях смогла забить.

    Статистика для ставок

    • «АВС» дома в чемпионате не побеждает в шести минувших встречах, проиграв три из них

    • «Жил Висенте» в гостях в рамках Примейры проиграл три из пяти предыдущих матчей и раз победил

    • В первом круге «Жил Висенте» на своем поле одолел «АВС» со счетом 4:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.52, победа «АВС» — 2.91, ничья — 3.18.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: Так как обе команды в своих последних поединках зачастую отличались, то и на этот раз ждем от них результативных действий, и ставим на обе забьют.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.02.

    Прогноз: И еще здесь рекомендуем поставить на ничейный исход, исходя из очень миролюбивого характера данных коллективов.

    Ставка: ничья за 3.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетик — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 26 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Архентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Оттава — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «АВС» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. Команды поделят между собой очки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры