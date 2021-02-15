Саньоль возглавил сборную Грузии

Экс-защитник «Баварии» и сборной Франциистал главным тренером сборной Грузии.

Контракт Саньоля с Грузинской футбольной федерацией подписан по схеме 2+2, сообщает пресс-служба УЕФА.

Последним местом работы специалиста была должность ассистента главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

После увольнения итальянца Саньоль исполнял обязанности наставника мюнхенского клуба в матче с «Гертой» в 2017 году.

В качестве игрока француз выигрывал Лигу Чемпионов в составе Баварии в сезоне 2000/01. В сборной Франции Саньоль становился серебряным призером Чемпионата мира 2006 года.

Предыдущим тренером сборной Грузии был Владимир Вайс, под его руководством команда провела 33 встречи (12 побед, 10 ничьих, 11 поражений).