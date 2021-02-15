Саньоль возглавил сборную Грузии

Контракт Саньоля с Грузинской футбольной федерацией подписан по схеме 2+2, сообщает пресс-служба УЕФА.
Последним местом работы специалиста была должность ассистента главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
После увольнения итальянца Саньоль исполнял обязанности наставника мюнхенского клуба в матче с «Гертой» в 2017 году.
В качестве игрока француз выигрывал Лигу Чемпионов в составе Баварии в сезоне 2000/01. В сборной Франции Саньоль становился серебряным призером Чемпионата мира 2006 года.
Предыдущим тренером сборной Грузии был Владимир Вайс, под его руководством команда провела 33 встречи (12 побед, 10 ничьих, 11 поражений).
🇬🇪⚡️ Сборную Грузии возглавил экс-защитник "Баварии" и сборной Франции, победитель #ЛигаЧемпионов-2001 Вилли Саньоль. Контракт подписан по схеме 2+2 ✍️#ЛигаНаций pic.twitter.com/e3wHxa4FAW— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 15, 2021