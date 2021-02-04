Магнуссон: На данный момент ЦСКА занимает хорошую позицию в таблице РПЛ

Центральный защитник ЦСКАподелился ожиданиями от оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

Подопечные Виктора Гончаренко занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 19 турах. От лидирующего «Зенита» команда отстает на четыре очка.

«Полагаю, мы хорошо набираем форму на сборах. Много работаем, в команде практически нет травмированных — очень надеюсь, что эта приятная тенденция сохранится и в дальнейшем.

К возобновлению сезона должны подойти в полной боевой готовности. На данный момент, у нас хорошие позиции в таблице.

Но мы прекрасно понимаем, что впереди остались сложнейшие матчи. Первый же поединок против "Локомотива" будет очень важным.

Мы должны быть полностью готовы и сконцентрированы», — цитирует Магнуссона Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 27-летний исландец провел за армейцев 17 матчей в рамках чемпионата России, забив один гол и сделав один результативный пас.

Игра с железнодорожниками запланирована на 27 февраля в 19:00.