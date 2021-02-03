Вольфсбург — Шальке 04: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.02.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольном кубке Германии.

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Вольфсбург» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.96.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вольфсбург»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Шальке 04».

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