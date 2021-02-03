В среду, 3 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка Германии «Вольфсбург» на своем поле сыграет с «Шальке». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Вольфсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

У «Вольфсбурга» сейчас 5-матчевая удачная серия, в которой он сперва два поединка свел вничью, а затем вышел победителем из трех последующих встреч.

Так в своей последней проведенной игре «волки» в родных стенах разгромили крепкий «Фрайбург» со счетом 3:0, а перед этим на выезде справились с «Майнцем» и «Байером», победив 2:0 и 1:0 соответственно.

Благодаря этой удачной серии «зелено-белые» поднялись на третью строку в турнирной таблице Бундеслиги, правда, сильно отстают от лидера, а конкуренты находятся на расстоянии 2-3 баллов.

Календарь и таблица Бундеслиги

В текущем Кубке Германии «Вольфсбург» преодолел уже два раунда. В 1/32 он одолел в гостях 4:1 коллектив из региональной лига, а на предыдущей стадии разгромил дома «Зандхаузен» (4:0) из 2БЛ.

«Шальке»

«Шальке» — главный аутсайдер текущего розыгрыша первой Бундеслиги. У команды на счету всего восемь очко в 19 проведенных играх и отставание от безопасной строки в девять баллов.

Отметим, что за всю турнирную дистанцию чемпионата «кобальтовые» добыли лишь одну викторию, разгромив в начале января дома «Хоффенхайм» со счетом 4:0.

После этого клуб из Гельзенкирхена сперва уступил в трех встречах подряд, а накануне прервал серию фиаско, расписав выездную мировую с «Вердером», сыграв 1:1.

По пути в 1/8 финала Кубка страны «Шальке» везло с жребием. В данном турнире он пока играл только с представителями низших лиг, одолев их на выезде 4:1 и 3:1 соответственно.

В игре первого круга текущего первенства «Вольфсбург» обыграл «Шальке» на его поле со счетом 2:0, в минувшем сезоне «волки» в поединках с «кобальтовами» разжились четырьмя очками, сыграв дома 1:1 и выиграв в гостях 4:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбург» — 1.76, победа «Шальке» — 5.10, ничья — 3.45.

Проход: «Вольфсбурга» — 1.36; «Шальке» — 3.15.

«Кобальтовые» в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и сейчас «Шальке» сможет забить, однако и пропустит также.