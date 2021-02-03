РБ Лейпциг — Бохум: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольном кубке Германии.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бохум» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «РБ Лейпциг»).

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