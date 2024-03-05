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    У «Лидса» не возникнет проблем в матче с одним из аутсайдеров

    «Лидс» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.05) и прогноз на Чемпионшип на 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Сток Сити»
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    «Лидс»
    «Лидс» — «Сток Сити». Матч пройдет в рамках 36-го тура Чемпионшипа, начало — 22:45 (мск) «Лидс» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Марта 2024 года
    Лидс
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    «Лидс»

    Турнирное положение: После 36 туров «Лидс» располагается на 3-й позиции.

    В активе команды 73 очка в 35 встречах. Отставание от лидирующего «Лестера» составляет пять баллов.

    Лидс — Сток Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В феврале «Лидс» выиграл почти все матчи. Команда находится в отличной форме.

    «Лидс» немного притормозил в двух последних встречах. 28 февраля клуб завершил борьбу в Кубке Англии, уступив в гостях «Челси» со счетом 2:3. После этого была ничья с «Хаддерсфилдом» (1:1) в рамках Чемпионшипа.

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    Не сыграют: Даллас, Стрейк — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: «Лидс» ведет борьбу за повышение в классе. В следующем году команда нацелена вернуться в АПЛ.

    «Лидс» в последних 10 встречах одержал 7 побед. Также было две ничьи и одно поражение.

    В Чемпионшипе «Лидс» не уступает с 29 декабря 2023 года. Тогда клуб на выезде проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 0:1.

    «Сток Сити»

    Турнирное положение: У «Сток Сити» положение абсолютно противоположное. Клуб борется за выживание. После 35 туров команда находится на 22-й позиции, набрав 38 очков.

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    • Последние матчи: «Сток Сити» в феврале провел шесть матчей. Четыре встречи были проиграны, в двух играх команда победила.

    Стоит отметить бескомпромиссность «Сток Сити». В последних десяти встречах у клуба не было зафиксировано ни одной ничьи.

    Не сыграют: Макнелли — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: «Сток Сити» сейчас нужны очки в каждой встрече. Клуб находится в зоне вылета. В противном случае сохранить прописку в Чемпионшипе будет очень сложно.

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    В гостях «Сток Сити» не выигрывает с 13 января. Тогда команда на выезде взяла верх над «Ротерем Юнайтед» (1:0).

    В предстоящей встрече букмекеры уверены в победе хозяев. Шансы «Сток Сити» на положительный результат невысокие. «Лидс» должен захватить инициативу с первых минут.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не проигрывает в Чемпионшипе с 29 декабря

    • «Сток Сити» уступил в трех последних выездных матчах

    • В первом круге «Лидс» проиграл в гостях со счетом 0:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.39. Ничья — в 5.10, победа гостей — в 8.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.34.

    Прогноз: «Лидс» считается явным фаворитом. У команды не должно возникнуть проблем. Хозяева уверенно завоюют три очка.

    Ставка: победа «Лидса» с форой (-1.5) за 2.05.

    Прогноз: Команды проявят себя в нападении. «Лидс» на правах хозяев будет доминировать, а «Сток Сити» постарается реализовать возможности на контратаках.

    Ставка: тотал больше трех голов за 1.98

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    Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Сток Сити» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. У «Лидса» не возникнет проблем в матче с одним из аутсайдеров
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