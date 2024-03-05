В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 5 марта пройдет матч «Жетысу» — «Астана». Начало — 15:00 (мск). «Жетысу» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» в нынешнем сезоне еще не стартовал. Соперник по стартовому туру «Аксу» не выступит в чемпионате.

При этом атака команды действует явно не лучшим образом. В 2 контрольных матчах «Жетысу» забил всего лишь один мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую. Вот только ничья с полпредом российской первой лиги «Ленинградцем» (1:1) явно не тянет на успех.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жетысу» не выиграл ни разу. Причем в три последних поединка завершились вничью.

Зато очень вовремя пополнил состав команды Серикжан Мужиков. Опытнейший хавбек явно поможет «Жетысу» по части креатива в атаке.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: главной проблемой «Жетысу» является отсутствие игровой практики. Да и сразу противостоять столь сильному оппоненту крайне сложно.

Поединки против «Астаны» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Жетысу» проиграл трижды.

Последняя виктория над «Астаной» случилась еще 4 с половиной года назад. А вот два последних очных поединка были проиграны.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» в нынешнем сезоне явно поборется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

В 4 зимних контрольных матчах «Астана» забила 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7.

Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда взяла три очка. «Астана» дома уверенно переиграла «Женис» (2:0).

А вот до того команда по всем статьям уступила московскому «Спартаку». В контрольной встрече «Астана» пропустила от москвичей 4 безответных мяча.

На сборах команда победила только раз. Причем мало кто ожидал, что с «Краснодаром» все сложится так удачно (4:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Астана» просто обязана набирать свои очки. Чемпионские амбиции и отличный состав явно подстегнут к этому.

Должен сказать свое веское слово и Марин Томасов. Опытнейший хорватский форвард может поднатореть в плане реализации.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. В нынешнем сезоне акции «Астаны» котируются очень высоко.

Статистика для ставок

«Астана» заняла 2 место в прошедшем чемпионате

«Жетысу» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Астана» в 2 последних матчах обыграла «Жетысу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 6.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, да и забивать в их составе есть кому.

«Астана» наверняка пойдет в атаку с первых минут поединка, и уж точно добьется своего в матче со скромным оппонентом.

Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок пройдет под аккомпанемент результативных атак.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82