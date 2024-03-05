ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «МЮ»Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити» «Динамо» — «Локомотив»Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 00:58
    • «Атлетик» и «Барселона» обошлись без забитых мячей
  • 00:40
    • «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса»
  • 22:26
    • «Жирона» проиграла «Мальорке»
  • 21:51
    • «Болонья» в волевом стиле переиграла «Аталанту» и закрепилась в топ-4
    Все новости спорта

    «Астана» быстро добьется своего

    «Жетысу» — «Астана». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 5 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Астана Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Астана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астана»
    В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 5 марта пройдет матч «Жетысу» — «Астана». Начало — 15:00 (мск). «Жетысу» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 05 Марта 2024 года
    Жетысу
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Жетысу 15:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» в нынешнем сезоне еще не стартовал. Соперник по стартовому туру «Аксу» не выступит в чемпионате.

    При этом атака команды действует явно не лучшим образом. В 2 контрольных матчах «Жетысу» забил всего лишь один мяч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую. Вот только ничья с полпредом российской первой лиги «Ленинградцем» (1:1) явно не тянет на успех.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жетысу» не выиграл ни разу. Причем в три последних поединка завершились вничью.

    Зато очень вовремя пополнил состав команды Серикжан Мужиков. Опытнейший хавбек явно поможет «Жетысу» по части креатива в атаке.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: главной проблемой «Жетысу» является отсутствие игровой практики. Да и сразу противостоять столь сильному оппоненту крайне сложно.

    Поединки против «Астаны» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Жетысу» проиграл трижды.

    Последняя виктория над «Астаной» случилась еще 4 с половиной года назад. А вот два последних очных поединка были проиграны.

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» в нынешнем сезоне явно поборется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    В 4 зимних контрольных матчах «Астана» забила 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7.

  • Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона
  • Рассказываем об очередных проблемах голландского бомбардира с законом
  • 02/03/2024

    • Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда взяла три очка. «Астана» дома уверенно переиграла «Женис» (2:0).

    А вот до того команда по всем статьям уступила московскому «Спартаку». В контрольной встрече «Астана» пропустила от москвичей 4 безответных мяча.

    На сборах команда победила только раз. Причем мало кто ожидал, что с «Краснодаром» все сложится так удачно (4:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Астана» просто обязана набирать свои очки. Чемпионские амбиции и отличный состав явно подстегнут к этому.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Должен сказать свое веское слово и Марин Томасов. Опытнейший хорватский форвард может поднатореть в плане реализации.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. В нынешнем сезоне акции «Астаны» котируются очень высоко.

    Статистика для ставок

    • «Астана» заняла 2 место в прошедшем чемпионате

    • «Жетысу» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Астана» в 2 последних матчах обыграла «Жетысу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 6.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, да и забивать в их составе есть кому.

    «Астана» наверняка пойдет в атаку с первых минут поединка, и уж точно добьется своего в матче со скромным оппонентом.

    Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок пройдет под аккомпанемент результативных атак.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Пюник — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Астана» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. «Астана» быстро добьется своего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры