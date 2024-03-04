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    «Салават Юлаев» переломит ход серии?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 4 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    Семен Чистяков
    В третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Вторую половину регулярного сезона челябинцы провели в упорной борьбе с «Автомобилистом» и «Ак Барсом» за возможность присоединиться к топ-5.

    Однако закончить чемпионат «Трактор» сумел на шестом месте на Востоке, набрав 80 баллов. И даже четыре победы в пяти последних встречах регулярки не позволили сократить 2-очковое отставание от «Авто».

    Последние матчи: Серию с «Салаватом Юлаевым» — а стартовала она в Уфе — челябинцы начали идеально, сумев в плотной игре вырвать победу за 2:37 до финальной сирены благодаря шайбе Григория Дронова (3:2).

    Однако во второй встрече команде Алексея Заварухина хватило выносливости только на первый период, после чего начался развал, который привел «Трактор» к крупному поражению (1:4).

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    Не сыграют: В списке травмированных числится Андрей Чибисов.

    Состояние команды: Учитывая соотношение сил в этой паре, которое играет в пользу Уфы, гостевой этап серии «Трактор» вправе назвать успешным, даже несмотря на крупное поражение во втором матче.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: На финишной прямой регулярного чемпионата уфимская команда прочно вошла в первую тройку и теоретически имела шансы побороться за лидерство.

    Однако третья строчка в таблице Востока стала тем пределом, на который «Салават Юлаев» честно наработал, набрав 90 баллов. Разрыв между первой «Магниткой» по итогу составил 5 очков.

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    • Последние матчи: В Кубке Гагарина «Салават Юлаев» попал на крайне неудобного соперника, способного стать проблемой для любого фаворита. Это уфимцы поняли в первом матче, который закончился поражением (3:2).

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    Не усугубить ситуацию команде Виктора Козлова удалось за счет полного контроля игровых событий на льду в рамках второго матча, в котором Джош Лейво (дубль + ассист) и компания не оставили гостям шансов (4:1).

    Не сыграют: Из-за проведений пропустят матч Никита Зоркин, Алексей Пустозеров и Егор Сучков.

    Состояние команды: Восстановив в серии баланс равновесия — 1:1 — «Салават Юлаев» едет в Челябинск в неплохом положении, где имеет шансы зацепиться хотя бы за одну победу перед возвращением в Уфу.

    Статистика для ставок

    • Победой «Трактора» закончились шесть домашних матчей из семи последних

    • «Салават Юлаев» потерпел в гостях четыре поражения в пяти предыдущих играх

    • Минимум 4 шайбы было заброшено во всех очных матчах нынешнего сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.75, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.45.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.83.

    Прогноз: Второй матч, в отличие от первого, «Салават Юлаев» провел образцово. Фаворит превзошел соперника по броскам в створ и был хорош в реализации. На фоне такой игры он имеет реальную возможность переломить ход серии на чужой площадке.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.82.

    Прогноз: Атакующим звеньям уфимцев сейчас бессмысленно сбавлять темп: и Лейво, и Хмелевский, и Шаров находятся в отличной форме, поэтому высокий процент реализации еще в одной встрече едва ли станет проблемой для Уфы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» переломит ход серии?
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