«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 20:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

В минувшем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» минимально одолел «Байер». При этом «быки» продолжают претендовать на Серебряную салатницу.

Сейчас «РБ Лейпциг» занимает 2 место с 38 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 32 мяча в 19 встречах. Зато оборона выглядит монолитно — лишь 17 пропущенных мячей.

На Кубок Германии цели у «быков» максимальные. Ну, а проходить представителя второго по рангу дивизиона немецкий гранд просто обязан.

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У «РБ Лейпцига» матчи с «Бохум» не вызывают особых хлопот. Из четырех встреч все четыре остались за «быками».

«Бохум»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в Бундеслигу. 2 место с 36 очками — неплохая диспозиция для подъема в элитный дивизион, но и конкуренты близко.

«Бохум» в минувшем туре дома уступил «Карлсруэ» (1:2). Причем команда все никак не может улучшить реализацию — лишь 36 забитых мячей в 19 поединках.

У «Бохума» и оборона не особо блещет: пропущен 21 мяч. В общем, в кубковом матче гости столкнутся с серьезными трудностями.

Между тем, в противостоянии с «РБ Лейпцигом» у гостей будет беспроигрышный вариант. В случае вылета никто не бросит камень в «Бохум», особенно глядя на силу оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.25, на ничью за 6.25, а на «Бохум» — за 11.25

Хозяева намерены побороться за Кубок Германии, так что в этой встрече будут активно атаковать.

«Бохуму» будет достаточно дать бой фавориту, что уже будет считаться успехом.

В таких матчах важную роль играет класс команды, который все же повыше у хозяев. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.71