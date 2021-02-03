Ян — Кёльн: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Ян» 3:5 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ян» — «Кёльн». Коэффициент ставки — 2.50.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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