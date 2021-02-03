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    Будет ли сенсация в Регенсбурге?

    «Ян Регенсбург» — «Кельн». Прогноз и ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок Германии, 3 февраля 2021 года

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    «Ян Регенсбург» — «Кельн»: прогноз и ставка
    Мариус Вольф
    В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Ян Регенсбург» на своей арене сразится с «Кельном». Встреча состоится 3 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Ян Регенсбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 03 Февраля 2021 года
    Ян
  • Регенсбург
    •  Ян 22:45 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Ян Регенсбург»

    «Ян Регенсбург» этот сезон проводит во второй Бундеслиги, где по итогам 19 туров идет на 11 месте, незначительно оторвавшись от опасной зоны.

    Баварцы неплохо провели свои две последние игры, набрав в них четыре очка. Смогли обыграть «Нюрнберг» на выезде со счетом 1:0, а также сыграли вничью дома с «Дармштадтом» (1:1) в последнем матче первенства.

    Перед этим «красно-белые» уступили «всухую» в двух встречах чемпионата из трех при одном победном результате.

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    В этом кубковом турнире «Ян Регенсбург» прошел «Кайзерслаутерн» и «Вехен Висбаден», выиграв обе игры на выезде по итогам послематчевых пенальти.

    «Кельн»

    «Кельн», выступающий в первой Бундеслиги, ведет там борьбу за выживание. Сейчас коллектив находится на 14 позиции в турнирной таблице, однако зону вылета опережает всего лишь на очко.

    Непосредственно перед этим матчем «козлы» в родных стенах переиграли «Арминию» (3:1) в чемпионате, т.с. поменявшись местами с билефельдцами в турнирке первенства.

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    • Перед этим коллектив уступил на выезде 0:3 «Хоффенхайму», а ранее смог разжиться четырьмя баллами, одолев в гостях 2:1 «Шальке» и расписав мировую с «Гертой» (0:0) на своей арене.

    В 1/32 финала текущего Кубка страны «Кельн» легко разобрался с любителями, выиграв 6:0, а на предыдущем этапе минимально обыграл дома «Оснабрюк» (1:0) из 2БЛ.

    В сезоне 2018/19 в рамках 2БЛ эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:3 и 5:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.03, победа «Яна» — 3.80, ничья — 3.35.

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    Проход: «Кельна» — 1.53; «Яна» — 2.50.

    «Козлы» более сконцентрированы на сохранение прописки в элите, поэтому в Кубке могут играть не основой, что даст шанс хозяевам. Рекомендуем в этом матче поставить на проход «Яна».

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