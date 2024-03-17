Медведев и Алькарас вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (США) определились участники решающего матча.

В финале «тысячника» встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

Медведев в полуфинале одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Даниил за это время выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

Алькарас в 1/2 финала выиграл у итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:2, 6:2.

Испанский теннисист за проведенные на корте два часа не сделал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

Синнер проиграл первый матч в сезоне. До этого у него была серия из 15 побед.

В прошлом году Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 3:6, 2:6.