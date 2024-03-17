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    Медведев и Алькарас вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Томми Пол
    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (США) определились участники решающего матча.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В финале «тысячника» встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

    Медведев в полуфинале одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

    Матч продолжался 2 часа 25 минут. Даниил за это время выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

    Алькарас в 1/2 финала выиграл у итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:2, 6:2.

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    • Испанский теннисист за проведенные на корте два часа не сделал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

    Синнер проиграл первый матч в сезоне. До этого у него была серия из 15 побед.

    В прошлом году Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 3:6, 2:6.

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