«Спартак» отдал Глушенкова в аренду «Химкам»

Полузащитникперешел из московского, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Красно-черные взяли 21-летнего хавбека в аренду до конца сезона. Соглашение не предусматривает права выкупа.

«Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьезными задачами, как на этот сезон, так и на следующий.

Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться в команде.

Буду стараться показать себя, забивать голы и помочь "Химкам" подняться выше в турнирной таблице!», — сказал Глушенков в интервью пресс-службе «Химок».

В нынешнем сезоне хавбек провел пять неполных матчей в премьер-лиге, результативными действиями не отметился.

Осенью прошлого года 21-летний хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке. На сборах в Дубае он работал по индивидуальной программе.