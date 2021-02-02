«Спартак» отдал Глушенкова в аренду «Химкам»

Максим Глушенков
globallookpress.com
Красно-черные взяли 21-летнего хавбека в аренду до конца сезона. Соглашение не предусматривает права выкупа.
«Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьезными задачами, как на этот сезон, так и на следующий.
Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться в команде.
Буду стараться показать себя, забивать голы и помочь "Химкам" подняться выше в турнирной таблице!», — сказал Глушенков в интервью пресс-службе «Химок».
В нынешнем сезоне хавбек провел пять неполных матчей в премьер-лиге, результативными действиями не отметился.
Осенью прошлого года 21-летний хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке. На сборах в Дубае он работал по индивидуальной программе.