Анже — Ним: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ним» — «Анже» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анже» — «Ним» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Анже» — «Ним».

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