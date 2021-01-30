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    «Урал» обыграл армянский «Арарат»

    «Урал» — «Арарат-Армения»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» одержал победу над армянским «Араратом» (2:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

    Илья Помазун
    Илья Помазун

    Счет на 44-й минуте открыл нападающий Эрик Бикфалви, а на 50-й минуте полузащитник Чингиз Магомадов реализовал пенальти в ворота «Арарата».

    Товарищеский матч
    «Урал» — «Арарат-Армения» — 2:0 (1:0)
    Голы: Бикфалви, 44 (1:0). Магомадов, 49 — с пенальти (2:0)«Урал»: Помазун (Алексеев, 80), Рыков (Адамов, 46), Герасимов (Кузьмичев, 46), Кулаков (Емельянов, 46), Егорычев (Евсеев, 46), Йовичич (Подберезкин, 46), Калинин (Максименко, 46), Мишкич (Магомадов, 46), Бикфалви (Гаджимурадов, 46), Панюков (Аугустыняк, 46), Ибрахимай (Погребняк, 46)

    Этот матч завершил сбор «Урала» в ОАЭ. 3 февраля команда возобновит работу в Турции.

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