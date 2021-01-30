«Урал» — «Арарат-Армения»: счет матча 2:0, обзор голов

Екатеринбургскийодержал победу над армянским(2:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

Счет на 44-й минуте открыл нападающий Эрик Бикфалви, а на 50-й минуте полузащитник Чингиз Магомадов реализовал пенальти в ворота «Арарата».

Товарищеский матч «Урал» — «Арарат-Армения» — 2:0 (1:0) Голы: Бикфалви, 44 (1:0). Магомадов, 49 — с пенальти (2:0)«Урал»: Помазун (Алексеев, 80), Рыков (Адамов, 46), Герасимов (Кузьмичев, 46), Кулаков (Емельянов, 46), Егорычев (Евсеев, 46), Йовичич (Подберезкин, 46), Калинин (Максименко, 46), Мишкич (Магомадов, 46), Бикфалви (Гаджимурадов, 46), Панюков (Аугустыняк, 46), Ибрахимай (Погребняк, 46)

Этот матч завершил сбор «Урала» в ОАЭ. 3 февраля команда возобновит работу в Турции.