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    «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Шеффилд Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: счет 1:2, обзор голов

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    В матче 20 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле потерпел поражение от аутсайдера турнира «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2.

    Поль Погба
    Поль Погба

    Кин Брайан открыл счет на ранней стадии матча и «манкунианцы» сравняли лишь на 64 минуте. Однако затем вышедший на замену Оливер Берк забил победный гол «клинков» и подарил им вторую победу в сезоне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 1:2
    Голы: 0:1 Kean Bryan (23'), 1:1 Гарри Магуайр (64'), 1:2 Оливер Бёрк (74') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Гарри Магуайр, Алекс Теллес (Люк Шоу, 82'), Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе (Донни ван де Бек, 83'), Поль Погба, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 66'), Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Антони Марсьяль Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Фил Джагелка, Этан Ампаду, Джордж Балдок, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Kean Bryan (Джейден Богл, 53'), Билли Шарп (Оливер Бёрк, 70'), Дэвид Макголдрик (Риан Брустер, 80') Предупреждения: Крис Башам (40'), Аксель Туанзебе (45')

    После этой встречи МЮ опустился на второе место с 40 очками. «Шеффилд Юнайтед» имеет 8 баллов и находится на дне турнирной таблицы.

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