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    Деспотович: Для меня важно, чтобы «Рубин» хорошо играл, побеждал и попал в Европу

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    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-лиги.

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    После 19 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков клуб отделяют пять очков.

    «Команде нужно показать хороший результат, но если я буду думать только о своей игре, то не получится ничего ни у самого себя, ни у команды.

    Так что мне самое важное, чтобы "Рубин" хорошо играл, выигрывал и попал в Европу. Не попадем — будем смотреть и делать выводы», — сказал Деспотович в интервью пресс-службе казанцев.

    В нынешнем сезоне 28-летний серб принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал два ассиста.

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