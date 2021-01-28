Деспотович: Для меня важно, чтобы «Рубин» хорошо играл, побеждал и попал в Европу

Нападающий «Рубина»рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-лиги.

После 19 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны еврокубков клуб отделяют пять очков.

«Команде нужно показать хороший результат, но если я буду думать только о своей игре, то не получится ничего ни у самого себя, ни у команды.

Так что мне самое важное, чтобы "Рубин" хорошо играл, выигрывал и попал в Европу. Не попадем — будем смотреть и делать выводы», — сказал Деспотович в интервью пресс-службе казанцев.

В нынешнем сезоне 28-летний серб принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал два ассиста.