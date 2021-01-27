УЕФА не планирует изменять формат проведения Евро-2020

УЕФА не планирует изменять формат чемпионата Европы 2020 года, сообщает The Telegraph.

Как передает источник, ассоциация по-прежнему рассчитывает провести его в 12 городах, как и изначально было запланировано. На этом даже не скажется возможное ограничение в 25% посещаемости для некоторых матчей.

В штаб-квартире УЕФА говорят о том, что не желают переносить Евро-2020 в одну или две страны с целью минимизации затрат.

Планы федераций на случай чрезвычайных ситуаций предусматривают четыре основных варианта: полные стадионы, 75-процентная вместимость, 50-процентная или 25-процентная.