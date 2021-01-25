Сантос — Гойас смотреть онлайн трансляцию 25.01.2021

В 00:15 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Гойас» — «Сантос» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сантос» — «Гойас». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сантос»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сантос» — «Гойас».

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