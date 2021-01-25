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    Поднимется ли «Сантос» на седьмое место?

    «Сантос» — «Гойас». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Бразилии, 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Гойас»
    «Сантос» идет на 9-м месте
    В 32-м туре бразильской Серии А «Сантос» примет «Гояс» на одноименном стадионе «Урбано Калдейра» в Сантосе. Поединок состоится 25 января и начнется в 00:15 по мск. «Сантос» — «Гойас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос» на текущий момент занимает девятое место. Такое турнирное положение для столь статусного бразильского клуба — далеко не лучшая диспозиция.

    В активе у команды 45 очков, а с этим багажом подъем в первую четвертку выглядит делом почти нереальным. Тем паче, атакует команда слабовато — лишь 41 забитый мяч.

    «Сантос» в минувшем туре потерпел первое поражение за пять матчей. Коллектив уступила на выезде «Форталезе» (0:2).

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    В позапрошлом поединке чемпионата клуб с трудом победил «Ботафого» (2:1). Та виктория, ко всему прочему, стала для команды третьей кряду.

    «Гойас»

    «Гойас» — одна из четырех команд, которые на данный момент находятся в зоне вылета. Гости набрали 26 очков и занимают 19-е место. Шансы на спасение еще остаются, но остаться в элите будет крайне сложно.

    Однако «Гойас», судя по последним результатам, пока не опустил руки. В восьми прошлых турах команда набрала 10 очков.

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    • Стоит также отметить, что «Гойас» находится в числе худших команд по количеству пропущенных мячей — 51 в 30-ти турах. При этом забивают они среднем почти один мяч за матч.

    Еще недавно у «Гойас» была серия из одного поражения в четырех матчах. Тем не менее, в четырех прошлых поединках клуб проиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Сантос» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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